Двох крадіїв, які обкрадали офіси, затримано у Миколаєві. ВІДЕО

Двох крадіїв, які обкрадали офіси, затримано у Миколаєві. ВІДЕО

18:00 27.06.2017

Двоє злодіїв, мешканці Миколаєва 57-ми та 34-х років, вночі проникли до приватного офісу по вул. Адміральській, зламавши замок вхідних дверей та віконні ґрати. З приміщення зловмисники винесли понад 10 тис. грн. та комп’ютерну техніку, а на виході на них вже чекали працівники карного розшуку.

Виявилось, що на рахунку крадіїв близько 10 аналогічних епізодів. Раніше судимих за майнові злочини чоловіків «цікавили» мобільні телефони, планшети, ноутбуки, годинники та інша техніка, яка завжди мається в офісах підприємств.

Оперативники Управління карного розшуку та Центрального відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели низку заходів із викриття зловмисників та збору доказової бази їх протиправної діяльності. Злочинці були затримані поліцейськими у порядку ст. 208 КПК України.

У них вилучені речові докази.

Встановлюється причетність зловмисників до скоєння інших кримінальних правопорушень. За узгодженням із органами прокуратури готується клопотання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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