У ДТП на Одещині загинули троє дорослих та поранені двоє дітей. ВІДЕО

27 червня о 09:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Ізмаїл-Одеса, між населеними пунктами Кирнички та Утконосівка водій легкового автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та з’їхав у кювет і перекинувся.

В автомобілі перебувало 5 людей, з яких двоє дітей. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє дорослих, водій і два пасажири, та постраждали 2 дитини: хлопчик 2010 р. н. (з діагнозом "закрита черепна мозкова травма" госпіталізований в Ізмаїльську міську лікарню до прибуття підрозділів ДСНС, стан середньої важкості) та дівчинка 2009 р. н., яку рятувальники дістали з авто.

Дівчинка з діагнозом "закритий перелом лівого стегна, численні політравми" госпіталізована в реанімаційне відділення Ізмаїльської міської лікарні, стан важкий.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області