З’явилися подробиці смертельного вибуху у Києві. ВІДЕО

З’явилися подробиці смертельного вибуху у Києві. ВІДЕО

21:10 27.06.2017

Київ. Перехрестя вулиць Солом’янської та Механізаторів. На годиннику близько восьмої ранку. Просто на ходу вибухнув автомобіль «Мерседес». За кермом іномарки був діючий військовослужбовець, полковник Максим Шаповал. До роботи він не доїхав всього на всього п’ятсот метрів. Чоловік працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Після вибуху від його машини залишився згарок. Максим Шаповал загинув на місці. Подробиці у сюжеті. 

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