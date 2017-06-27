Україну атакував потужний кібер-вірус. ВІДЕО
Україну атакував потужний кібер-вірус. ВІДЕО
Ймовірно найпотужніша кібератака за всю історію України. Інтернет-вірус заблокував роботу приватних та державних підприємств, банків, теле та радіо компаній, важливих об’єктів інфраструктури. Київенерго, Укртелеком, зупинилася робота інтернет-сторінки, Кабміну, Нацполіції, Укрзалізниці. На офіційному сайті аеропорту «Бориспіль» розклад рейсів був тимчасово недоступний. Атака почалася приблизно в один час – об 11.30, втім у кіберполіції України і по обіді не давали жодних пояснень. Запевнили, працюють над вирішенням проблеми. Зараз відомо, що вірус шифрує файли на комп’ютері, а потім вимагає гроші за їх розблокування.
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