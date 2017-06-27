У столиці одразу зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО

Водій «КІА» розповідає – ще здалеку побачив, що з автомобілем «BMW» щось не так, надто дивно той рухався. На підйомі водій ймовірно не розрахував швидкість і його почало заносити. Чоловік так і не впорався із кермуванням – його різко винесло на зустрічну смугу. Більше дивіться у сюжеті.

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