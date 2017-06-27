В Одесі перекинувся мікроавтобус. ВІДЕО
В Одесі перекинувся мікроавтобус. ВІДЕО
В Одесі на перехресті Південної дороги із Великою садовою перекинувся мікроавтобус «Volkswagen». Свідки кажуть, що водій їхав дуже швидко і намагався проскочити перехрестя на жовтий сигнал світлофора. А коли зрозумів, що може врізатись у «Волгу», яка наближалась із сусідньої вулиці, почав маневрувати аби уникнути зіткнення. Натомість мікроавтобус повело і він в’їхав прямо у світлофор. В результаті чого перекинувся. Тяжко травмувався водій. Троє пасажирів відбулись лише переляком.
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