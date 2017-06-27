У Києві судять поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
У Києві судять поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
Деснянський районний суд. Потерпілий Володимир Пономаренко на місці, готується до засідання. Прокурора також зустрічаємо у коридорі районного суду. Утім, двоє обвинувачених поліцейських, разом з їхнім адвокатом щойно поїхали. Причина: суддя через навантаження, зняла з розгляду справу та перенесла на 3 липня. Винними у побитті людини патрульні поліцейські себе не вважають. Утім, прокурор каже, зібрали достатньо доказів, аби довести суду, що полісмени вчинили злочин.
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