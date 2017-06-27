На Донеччині зниклу 6-річну дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО
На Донеччині зниклу 6-річну дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО
Тіло маленької Аліни виявили у підвалі покинутого будинку. В поліції кажуть – це була насильницька смерть. І кинулись шукати вбивцю.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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