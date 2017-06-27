Інвестор обіцяє реставрувати будинок на Хрещатику де сталася пожежа. ВІДЕО

Інвестор обіцяє реставрувати будинок на Хрещатику де сталася пожежа. ВІДЕО

22:45 27.06.2017

Інвестор з Великобританії, який є власником будівлі колишнього гастроному з 2012 року доручив своїм українським представникам провести прес конференції. І сказати, що він не збирається зносити історичну будівлю в центрі Києва.

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