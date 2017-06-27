У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО

В Генпрокуратурі розповіли про перші результати слідства проти екс-податківців часів Януковича. Місяць тому правоохоронці затримали 25 колишніх податківців. Їх підозрюють у створенні так званих податкових майданчиків для відмивання грошей. Процесом курував, за даними слідства, екс-міністром доходів і зборів Олександр Клименко. На сьогодні в помешканнях затриманих проводять обшуки І щодня знаходять багато цікавого. Приміром у колишнього керівника ДПІ у Святошинському районі Києва арештовано 20 квартир та іншої нерухомості, яку загалом оцінили в 283 мільйони гривень. Окрім того, практично всі фігуранти справи вдома милувалися цінними картинами, іконами, скульптурами. Приміром в одного із колишніх прокурорів Києва була ціла картинна галерея. І зрозуміло ж не з дешевими копіями. Одне із полотен вийшло із під пензля самого Айвазовського.

Телеканал ЧП.INFO