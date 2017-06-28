Автор Конституції розповів про головний документ. ВІДЕО
Автор Конституції розповів про головний документ. ВІДЕО
Конституцію України писали не один рік, автори довгий час просто не могли дійти консенсусу, розуміли, - це головний Закон нашої держави і все має бути бездоганно. І от тепер, коли наша Конституція остаточно досягла повноліття, їй двадцять один рік, один з творців цього документа, Степан Хмара, каже, все було не дарма. Держава Україна стала незалежною, а нація отримала… права.
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