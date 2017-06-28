На Вінничині знайшли хлопчика, який загубився в лісі. ВІДЕО
На Вінничині знайшли хлопчика, який загубився в лісі. ВІДЕО
Батьки, рідні та дві сотні вінницьких полісменів шукали трирічного хлопчика, який загубився. Малий Назар тим часом, просто гуляв.
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