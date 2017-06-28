У Києві молодики побили дільничного поліцейського. ВІДЕО
У Києві молодики побили дільничного поліцейського. ВІДЕО
Молодики розповідають – перед цим, вночі розпивали спиртне – чекали поки відкриється радіо ринок. Дочекалися. І під хмелем чоловіки почали сваритися з тамтешнім продавцем. Нібито через цигарку. Слова за слово – розпочався конфлікт.
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