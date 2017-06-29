Помічника начальника міськвідділу поліції затримано на Дніпропетровщині. ВІДЕО

Помічника начальника міськвідділу поліції затримано на Дніпропетровщині. ВІДЕО

07:02 29.06.2017

На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Національної поліції викрили на хабарі помічника начальника одного з міськвідділів поліції.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів США від місцевого мешканця за не притягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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