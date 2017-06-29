Подробиці вбивства в інтернет-клубі повідомила київська поліція. ВІДЕО

Подробиці вбивства в інтернет-клубі повідомила київська поліція. ВІДЕО

09:00 29.06.2017

Подія сталася у комп'ютерному клубі в Дарницькому району столиці на вулиці Анни Ахматової. Невідомі побили відвідувача тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер.

Одного зі зловмисників заарештовано, проводяться заходи для затримання його спільника.

Правоохоронці отримали інформацію, що в приміщенні інтернет-клубу помер чоловік. За вказаною адресою виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили мертвим невідомого громадянина віком приблизно 30-35 років. На його тілі експерти виявили садна та численні гематоми.

Поліцейські опитали очевидців злочину та працівників клубу. За їх словами, в ігровій залі між чоловіками виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку. Двоє правопорушників накинулися на незнайомця з кулаками та нанесли йому травми, котрі призвели до фатальних наслідків. Після скоєного підозрювані втекли. Адміністрація закладу відразу ж викликала на місце «швидку» та правоохоронців.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів поліція затримала одного з підозрюваних. Ним виявився місцевий житель, 1974 року народження. Особу його спільника також встановлено, це - уродженець Херсонщини, який останнім часом проживав у столиці. Зусилля правоохоронців спрямовані на його затримання.

Зібрані матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Подробиці вбивства в інтернет-клубі повідомила київська поліція. ВІДЕО
Подробиці вбивства в інтернет-клубі повідомила київська поліція. ВІДЕО
29.06.2017 | 09:00
Помічника начальника міськвідділу поліції затримано на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Помічника начальника міськвідділу поліції затримано на Дніпропетровщині. ВІДЕО
29.06.2017 | 07:02
У Києві молодики побили дільничного поліцейського. ВІДЕО
У Києві молодики побили дільничного поліцейського. ВІДЕО
28.06.2017 | 21:30
На Вінничині знайшли хлопчика, який загубився в лісі. ВІДЕО
На Вінничині знайшли хлопчика, який загубився в лісі. ВІДЕО
28.06.2017 | 20:30
Автор Конституції розповів про головний документ. ВІДЕО
Автор Конституції розповів про головний документ. ВІДЕО
28.06.2017 | 19:30
У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО
У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО
27.06.2017 | 23:15
Інвестор обіцяє реставрувати будинок на Хрещатику де сталася пожежа. ВІДЕО
Інвестор обіцяє реставрувати будинок на Хрещатику де сталася пожежа. ВІДЕО
27.06.2017 | 22:45
На Донеччині зниклу 6-річну дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО
На Донеччині зниклу 6-річну дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО
27.06.2017 | 22:20
У Києві судять поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
У Києві судять поліцейських, які побили людину. ВІДЕО
27.06.2017 | 22:10
В Одесі перекинувся мікроавтобус. ВІДЕО
В Одесі перекинувся мікроавтобус. ВІДЕО
27.06.2017 | 21:50
У столиці одразу зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
У столиці одразу зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
27.06.2017 | 21:40
Україну атакував потужний кібер-вірус. ВІДЕО
Україну атакував потужний кібер-вірус. ВІДЕО
27.06.2017 | 21:20
З’явилися подробиці смертельного вибуху у Києві. ВІДЕО
З’явилися подробиці смертельного вибуху у Києві. ВІДЕО
27.06.2017 | 21:10
Двох крадіїв, які обкрадали офіси, затримано у Миколаєві. ВІДЕО
Двох крадіїв, які обкрадали офіси, затримано у Миколаєві. ВІДЕО
27.06.2017 | 18:00
У ДТП на Одещині загинули троє дорослих та поранені двоє дітей. ВІДЕО
У ДТП на Одещині загинули троє дорослих та поранені двоє дітей. ВІДЕО
27.06.2017 | 14:20
Затримано вбивцю дівчинки, яку тиждень шукала поліція Донеччини. ВІДЕО
Затримано вбивцю дівчинки, яку тиждень шукала поліція Донеччини. ВІДЕО
27.06.2017 | 07:46

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.