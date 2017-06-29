Подробиці вбивства в інтернет-клубі повідомила київська поліція. ВІДЕО

Подія сталася у комп'ютерному клубі в Дарницькому району столиці на вулиці Анни Ахматової. Невідомі побили відвідувача тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер.

Одного зі зловмисників заарештовано, проводяться заходи для затримання його спільника.

Правоохоронці отримали інформацію, що в приміщенні інтернет-клубу помер чоловік. За вказаною адресою виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили мертвим невідомого громадянина віком приблизно 30-35 років. На його тілі експерти виявили садна та численні гематоми.

Поліцейські опитали очевидців злочину та працівників клубу. За їх словами, в ігровій залі між чоловіками виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку. Двоє правопорушників накинулися на незнайомця з кулаками та нанесли йому травми, котрі призвели до фатальних наслідків. Після скоєного підозрювані втекли. Адміністрація закладу відразу ж викликала на місце «швидку» та правоохоронців.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів поліція затримала одного з підозрюваних. Ним виявився місцевий житель, 1974 року народження. Особу його спільника також встановлено, це - уродженець Херсонщини, який останнім часом проживав у столиці. Зусилля правоохоронців спрямовані на його затримання.

Зібрані матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві