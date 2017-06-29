На Миколаївщині матір підозрюють у недогляді, через який загинуло немовля. ВІДЕО

Трагедія сталась на початку квітня. До поліції надійшло повідомлення від лікарів про виявлення в будинку в с. Велика Корениха Заводського району Миколаєва тіла тримісячної дівчинки.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що родина померлої дівчинки ще має семирічну доньку. Сім’я вже не один рік перебуває на обліку служби у справах дітей як неблагополучна й така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Відповідно до свідчень сусідів, у дітей не було належного догляду з боку дорослих, 20-річна мати та раніше судимий вітчим вели асоціальний спосіб життя та зловживали алкоголем.



Під час неодноразових інспектувань зазначеної родини працівники ювенальної превенції та відповідних соціальних служб вказували матері на недоліки у вихованні доньок та на необхідність покращення санітарно-гігієнічних умов їх проживання. Зауваження жінка ігнорувала, кожного разу вигадуючи нові виправдання своєї безвідповідальності.



Відповідно до свідчень матері, того дня вона разом зі своїм громадянським чоловіком вживали спиртні напої, а, коли полягали спати, на диван між собою поклали дітей.

Прокинувшись, жінка побачила, що обидві доньки з головою накриті ковдрою, а немовля не подає ознак життя. За висновком судово-медичної експертизи дівчинка померла внаслідок механічної асфіксії (задихнулась).

Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчими Заводського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За фактом невиконання своїх батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, жінці вже повідомлено про підозру (ст. 166 Кримінального Кодексу України). Відповідно до санкції інкримінованої статті їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід обирається.

На сьогодні семирічну доньку підозрюваної поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Відносно матері вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області