На Тернопільщині люди вимагають справедливого розслідування вбивства дівчини. ВІДЕО
На Тернопільщині люди вимагають справедливого розслідування вбивства дівчини. ВІДЕО
Збунтувалися жителі селища Вишнівець та двох сусідніх сіл Збаразького району. Вони вимагають знайти і покарати вбивцю 17-річної дівчини. Хочуть справедливого розслідування страшного злочину. Вимагають, аби поліція тримала в курсі про перебіг справи рідних та активістів, та в жодному разі не замовчувала факти.
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