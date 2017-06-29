До поліції надійшло 1,5 тисячі повідомлень про вірусне зараження комп’ютерів. ВІДЕО
До поліції надійшло 1,5 тисячі повідомлень про вірусне зараження комп’ютерів. ВІДЕО
Кіберполіція разом із українськими та зарубіжними ІТшніками продовжують працювати, аби подолати наслідки вірусної атаки. Тим часом, в ООН кажуть – гроші були не основним мотивом організаторів глобальної віртуальної атаки. Попри те, що винуватців не встановили, фахівці припускають – за цим може стояти як молодий програміст так і ціла держава.
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