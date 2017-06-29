До поліції надійшло 1,5 тисячі повідомлень про вірусне зараження комп’ютерів. ВІДЕО

Кіберполіція разом із українськими та зарубіжними ІТшніками продовжують працювати, аби подолати наслідки вірусної атаки. Тим часом, в ООН кажуть – гроші були не основним мотивом організаторів глобальної віртуальної атаки. Попри те, що винуватців не встановили, фахівці припускають – за цим може стояти як молодий програміст так і ціла держава.

Телеканал ЧП.INFO