Під Києвом в машині ледь не згоріли бабуся з дитиною. ВІДЕО
Під Києвом в машині ледь не згоріли бабуся з дитиною. ВІДЕО
Серйозна ДТП сталася вранці на Бориспільській трасі. В ДТП потрапили Тойота та ДЕУ. Після зіткнення одна з машин загорілася.
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