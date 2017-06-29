Для педофілів в Україні можуть ввести хімічну кастрацію. ВІДЕО

Не так давно від керівництва Нацполіції Донеччини лунали заклики щодо створення бази даних із персональною інформацією таких злочинців. Аби кожен громадянин нашої держави міг легко перевірити ту чи іншу підозрілу особу. Та на реєстрі В’ячеслав Амброськін вирішив не зупинятись. У текст відповідного законопроекту вже внесені поправки та статті, які вводять поняття «добровільний захід медичного характеру».

Телеканал ЧП.INFO