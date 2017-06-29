У спеку не можна залишати дітей самих в машині. ВІДЕО

Стовпчики термометрів практично по всій Україні перетнули позначку 30 градусів. Лікарі застерігають усіх від тривалих прогулянок під відкритим сонцем особливо в обідній час. Не легко при такій спеці і подорожувати автомобілем. А рятувальники закликають дорослих ні в якому разі не залишати своїх дітей самими в закритих машинах.

Телеканал ЧП.INFO