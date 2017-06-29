В Україні з’явився мобільний додаток, розроблений спеціально для в’язнів. ВІДЕО
В Україні з’явився мобільний додаток, розроблений спеціально для в’язнів. ВІДЕО
Мобільний додаток, розроблений спеціально для в’язнів. З’ясувати, чи не обмежують представники колонії твої права, дізнатися як реалізувати те, що гарантовано законодавством? Відповіді на подібні питання є в безкоштовному мобільному додатку «Права людини за ґратами». В онлайн-пораднику 23 розділи – в них і про права, і про обов’язки засуджених, і про заходи безпеки в пенітенціарних закладах, про побутові умови та навіть про соціальну адаптацію засуджених. Правову онлайн-базу збирали експерти Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Кажуть, керувалися власним багаторічним досвідом моніторингових візитів до в’язниць. Додають, інформація буде постійно оновлюватися. Люди, які по той бік колючого дроту в будь-який зручний час зможуть отримати відповідь чи роз’яснення у контексті діяльності пенітенціарних закладів.
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