Як заробити на оренді землі знає посадовець із Запоріжжя. ВІДЕО

До керівника одного із відділів районної державної адміністрації прийшов відвідувач, який захотів взяти в оренду 46 гектарів землі. Погодьтеся, територія не маленька. Тому і наш держслужбовець відчув, що може мати із цієї справи зиск. Подробиці дивіться у сюжеті.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

У Чернігові держслужбовці погоріли на хабарі.

Розділяй і володарюй – правило хабарництва керівника із Миколаєва.

Телеканал ЧП.INFO