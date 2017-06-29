Як заробити на оренді землі знає посадовець із Запоріжжя. ВІДЕО
Як заробити на оренді землі знає посадовець із Запоріжжя. ВІДЕО
До керівника одного із відділів районної державної адміністрації прийшов відвідувач, який захотів взяти в оренду 46 гектарів землі. Погодьтеся, територія не маленька. Тому і наш держслужбовець відчув, що може мати із цієї справи зиск. Подробиці дивіться у сюжеті.
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