Затримана снайперка "ДНР" розповіла, як її в РФ вчили вбивати українців. ВІДЕО

«Нас інструктував офіцер російської армії з позивним «Аміго», - розповідає 31-річна мешканка Маріуполя, яка разом зі 150 «добровольцями» півтора місяці вчилася вбивати людей в одному з селищ Ростовської області.

Жінку було виявлено на блокпості в Маріуполі під час перевірки за базами МВС. Встановлено, що вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за участь в незаконних збройних формуваннях, тому поліцейські ще раз перевірили екс-учасницю НЗФ. В якості свідка вона розповіла про те, як поповнюються лави «армії ДНР» та як готують новобранців.

«Терористична» кар’єра жінки розпочалася на початку травня 2014 року відразу після виходу з маріупольського СІЗО, де вона перебувала за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. «Відправила співмешканця у травматологію», - пояснює колишня арештантка.

Постійної роботи і житла не було, і вона відправилася в окупований Донецьк. Там брала участь у проросійських мітингах, сподіваючись на грошову винагороду. Жила в захопленій адмінбудівлі Донецької обласної адміністрації.

- Там людей було багато – і росіяни, і всі. 11 поверхів - і всі були забиті. Потім товариш запропонував поїхати в РФ пройти курс молодого бійця, казав, що там «бабки» платять, - згадує жінка.

Громадянку разом зі ще 150 добровольцями відправили у Ростовську область, де вона навчалася у двох тренувальних таборах. На підготовчому етапі їх вчили правильно поводитися зі зброєю, прийомам рукопашного бою, тактичній медицині. «Курсантів» інструктував офіцер армії РФ «Аміго».

Потім майбутні бойовики перейшли до практики – вчилися стріляти на полігоні.

- Мені дали снайперську гвинтівку, і надалі я стріляла лише з неї, - каже колишня снайперка. - Я багато фільмів дивилася про снайперів, мені сподобалася ця спеціальність.

Однак грошей, на відміну від того, що розповідав товариш, тут не платили. Учасниця НЗФ скаржиться, що спали на голій землі з сумкою під головою.

Повернувшись в Донецьк, жінка два роки несла службу в різних бандформуваннях , таких як «Восток», «СВД Беркут». Єдиною причиною, з якої вона пішла воювати проти українців, були гроші.

- Раніше були за ідею, а зараз реально всі за «бабки» ідуть воювати, - зізнається учасниця НЗФ.

ЇЇ поставили патрулювати вулиці, нести службу на блокпостах – «Широкий», «Стила», «Червоний Партизан» . Спочатку грошей не платили, потім місцевим «воякам» почали видавати до 15 тисяч рублів, тоді як гості з-за «поребрика» отримували до 50 тисяч рублів на місяць.

Найманка каже, що розчарувалася в «ДНР», однак причини рішення покинути бандформування називає різні. За однією з версій, снайперку не влаштовувало, що її не беруть на бойові дії.

- Написала рапорт, бо це брєд - брат іде на брата, свої «валять» своїх же, - це вже друга версія звільнення з «військ ДНР». Жінка впевнена, що підрив двох ватажків бойовиків – діло рук їхніх «колег».

Снайперка була затримана взимку на КПВВ, коли їхала до Маріуполя оформляти українські документи, та поміщена в СІЗО за ознаками злочину за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України. Після ретельного розслідування суд виніс рішення про звільнення її з-під варти.

- Там багато таких, хто з Маріуполя, Краматорська, Волновахи. Хочуть повернутися, але бояться, бо думають, що їх «закриють», - зазначає екс-учасниця НЗФ.

Поліція Донеччини продовжує виявляти осіб з числа учасників незаконних збройних формувань. Для цього проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.

- В 2017 році викрито понад 100 учасників НЗФ. Ми перевіряємо людей на блокпостах, спілкуємося з громадянами, які виїжджають з тимчасово окупованої території, здійснюємо моніторинг сайтів, а також співпрацюємо з сайтом «Стоптероризм», де кожний користувач може анонімно розмістити інформацію про учасників НЗФ. Кожне повідомлення перевіряється, були факти затримання людей завдяки цій інформації, - зазначив заступник начальника управління карного розшуку поліції Донеччини Роман Осуховський.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області