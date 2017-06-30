В Одесі вітчим вбив двох дітей через помсту дружині. ВІДЕО

Все сталося у місті Одеса на вулиці Корольова. Малеча просто собі спала. Вітчим випив горілки, пива та голими руками задушив дітей. Тіла загиблих першою побачила тітка, вона навідалася додому перевірити, чи все з ними гаразд. Вбивцю правоохоронці затримали по «гарячих слідах». Поліція Одещини опублікувала відео допиту, а також відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

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