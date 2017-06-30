Поки одного порушника карають, десять інших – втікають. ВІДЕО
Поки одного порушника карають, десять інших – втікають. ВІДЕО
Дивну картину спостерігали наші журналісти на вулиці Героїв Крут у Києві ближче до спуску на Паркову дорогу. Десятки водіїв один за одним вперто перетинали подвійну суцільну смугу і без зайвих докорів сумління спокійно рухались по зустрічці. І це при тому, що поруч стояв патрульний екіпаж. Правоохоронці таки зупиняли порушників але далеко не всіх. На запитання чому так, здивувались, мовляв, у них такі правила. А на те, що далеко не всі отримають заслужене покарання, патрульні лише розвели руками. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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