Поки одного порушника карають, десять інших – втікають. ВІДЕО

Дивну картину спостерігали наші журналісти на вулиці Героїв Крут у Києві ближче до спуску на Паркову дорогу. Десятки водіїв один за одним вперто перетинали подвійну суцільну смугу і без зайвих докорів сумління спокійно рухались по зустрічці. І це при тому, що поруч стояв патрульний екіпаж. Правоохоронці таки зупиняли порушників але далеко не всіх. На запитання чому так, здивувались, мовляв, у них такі правила. А на те, що далеко не всі отримають заслужене покарання, патрульні лише розвели руками. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO