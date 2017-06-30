У Києві чоловік напав на сусідку та вбив її доньку. ВІДЕО
У Києві чоловік напав на сусідку та вбив її доньку. ВІДЕО
У столиці чоловік вбив свою сусідку. 44-річна жінка вже кілька років жила закордоном, навіть стала громадянкою іншої держави. До Києва ж приїхала не надовго, погостити у мами. Поки донька спала в сусідній кімнаті, у двері квартири постукав зловмисник. 66-річна жінка без вагань відкрила двері, бо ж знала чоловіка. Раніше він був її сусідом. Спочатку сказав, що поруч у квартирі має робити ремонт, а коли мешканка відволіклась розмовою, несподівано дістав ніж і накинувся на неї. Більше дивіться у сюжеті.
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