У Києві чоловік напав на сусідку та вбив її доньку. ВІДЕО

У столиці чоловік вбив свою сусідку. 44-річна жінка вже кілька років жила закордоном, навіть стала громадянкою іншої держави. До Києва ж приїхала не надовго, погостити у мами. Поки донька спала в сусідній кімнаті, у двері квартири постукав зловмисник. 66-річна жінка без вагань відкрила двері, бо ж знала чоловіка. Раніше він був її сусідом. Спочатку сказав, що поруч у квартирі має робити ремонт, а коли мешканка відволіклась розмовою, несподівано дістав ніж і накинувся на неї. Більше дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO