У комп’ютерному клубі Києва жорстоко вбили молодика. ВІДЕО

Жорстоке вбивство у комп’ютерному клубі Києва. Місце дії – Дарницький район, вулиця Анни Ахматової. За цією адресою розташована ігрова зала. Сюди, як завжди, прийшли клієнти. Утім, раптово, і дотепер невідомо з яких причин, чоловіки-відвідувачі почали сваритися. Слово за слово, суперечка між ними переросла у бійку. Двоє чоловіків накинулися на незнайомця з кулаками, забили його до смерті та втекли.

Телеканал ЧП.INFO