У Маріуполі суд обирає запобіжний захід замовнику вбивства. ВІДЕО

Чоловік підозрюється у тому, що з особистих інтересів найняв групу осіб, які 2 листопада 2014 року викрали мешканця смт Мангуш та вбили, закопавши тіло в лісі. Під час розгляду кримінального провадження окремі громадяни намагаються вплинути на слідство та видати вбивство на замовлення за «переслідування патріотів», аби зловмисники уникнули законного покарання.



Сьогодні в Орджонікіздевському суді м. Маріуполя обирають запобіжний захід безпосередньому замовнику тяжкого злочину. Решті учасників групи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та зараз вони перебувають під арештом.

Нагадаємо, два роки невтішні рідні та поліція шукали зниклого чоловіка. Багатомісячні слідчо-розшукові дії, чисельні експертизи та слідчі експерименти дали результати. Наразі справу розкрито, всі причетні до вбивства на замовлення затримані - двоє виконавців, які на той час перебували у складі одного з батальйонів, їхній командир та замовник. Виконавці показали, де заховали тіло.

Причиною вбивства став бізнес. Отримавши від місцевого підприємця наказ «знешкодити» людину, учасники злочинної групи викрали жертву, вивезли у ліс, розстріляли в спину та голову та поїхали вживати спиртне. Варто відзначити, що потрепілий допомагав українським військовим та не чекав від них удару. За свою «роботу» виконавці отримали 3 тисячі гривень на двох.

Співробітники карного розшуку главку під особистим контролем заступника голови Нацполіції України - начальника ГУНП в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна зібрали доказову базу і наразі підозрювані притягуються до кримінальної відповідальності.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст. 115 (замовне умисне вбивство), 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування за кримінальним провадженням здійснює військова прокуратура Донецької області.

- Деякі особи намагаються видати звичайне замовне вбивство мешканця Мангушу за «переслідування патріотів» та здійснюють спроби не дати правоохоронним органам притягнути зловмисників до відповідальності, здійснюють тиск на слідство та заважають проведенню слідчих та процесуальних дій, - зазначив В’ячеслав Аброськін.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області