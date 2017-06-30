На Харківщині в прямому ефірі загинули двоє дівчат. ВІДЕО

Двоє молодих дівчат вночі вирішили покататися вулицями міста Ізюм, що на Харківщині. Поїздку транслювали в прямому ефірі в Instagram. Починалось, судячи з усього, все доволі весело. Дівчата випивали, сміялися і навіть умудрялись підтанцьовувати у такт музиці. На дорогу зважали не надто. Кермувальниця «BMW» більше стежила за об’єктивом смартфона подруги і все передавала вітання користувачам соцмережі. Та п’яна їзда в якийсь момент завершилась фатально. «BMW» повело, водійка не змогла зорієнтуватись у ситуації, а далі машина влетіла в стовп. Обоє дівчат загинули.

Телеканал ЧП.INFO