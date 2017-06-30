У Чорнобилі через пожежу посилили контроль за радіаційним фоном. ВІДЕО

У Чорнобилі через пожежу посилили контроль за радіаційним фоном. ВІДЕО

20:15 30.06.2017

А в Чорнобильській зоні через пожежу посилили контроль за радіаційним станом. Нагадаємо, на території Луб’яніського лісництва проводили технологічну вирубку лісу. Під час неї і сталося загорання. Через спеку полум’я швидко охоплювало дерева і вже скоро заполонило близько 25 гектарів. До боротьби із вогнем залучили 125 пожежних, 36 одиниць техніки, 2 літаки та вертоліт. Так протягом ночі вдалося зменшити площу загорання до 12 гектарів. Державне агентство України з управління зоною відчуження звітує – наразі остерігатися нічого.

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