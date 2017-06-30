4 людини загинули - наслідки негоди в Україні. ВІДЕО
4 людини загинули - наслідки негоди в Україні. ВІДЕО
Негода всю ніч лютувала Україною. Доки на одних територіях потерпають від спеки та пожеж, інші регіони штурмують грози і вітер. Найбільше постраждали області на заході країни - Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненька та Чернівецька. Шквальний вітер наскільки сильний, що зриває дахи із будівель та ламає дерева. Рятувальники підбили свої невтішні підсумки. Детальніше у сюжеті.
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