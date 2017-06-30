Під Києвом в жахливу аварію потрапили мотоцикл та автомобіль. ВІДЕО

Якщо сказати, що аварія жахлива – нічого не сказати. Все вигоріло вщент. На місці автопригоди працюють лікарі, рятувальники, патрульні. Все сталося ввечері, приблизно о четвертій годині.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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