Під Києвом в жахливу аварію потрапили мотоцикл та автомобіль. ВІДЕО
Під Києвом в жахливу аварію потрапили мотоцикл та автомобіль. ВІДЕО
Якщо сказати, що аварія жахлива – нічого не сказати. Все вигоріло вщент. На місці автопригоди працюють лікарі, рятувальники, патрульні. Все сталося ввечері, приблизно о четвертій годині.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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