В Україні активісти ризикують своїм життям. ВІДЕО
В Україні активісти ризикують своїм життям. ВІДЕО
Стійкі переконання та тверда громадська позиція. Люди з такими властивостями характеру на вагу золота в будь-якому суспільстві. Втім, сучасні українські реалії диктують інші тенденції – за небайдужість до того, що відбувається навколо, можна ще й власним здоров’ям поплатитися.
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