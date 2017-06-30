51,4 % українців проти візового режиму із Росією. ВІДЕО
51,4 % українців проти візового режиму із Росією. ВІДЕО
Протягом останнього часу влада прийняла низку рішень, які мають сприяти обмеженню російського впливу на території України. Наразі люди активно обговорюють можливий візовий режим з Російською Федерацією. І тут не обходиться без суперечок. Більше дивіться у сюжеті.
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