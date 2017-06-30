Співробітники СБУ продовжують катувати людей - правозахисники. ВІДЕО

Співробітники СБУ продовжують катувати людей - правозахисники. ВІДЕО

23:15 30.06.2017

Регулярні візити правозахисників до місць несвободи дають свої «плоди». Катувань над людьми у в’язницях стало дещо менше, а правоохоронці, врешті-решт, дізналися, що таке міжнародні стандарти поводження з людьми. Є надія, кажуть правозахисники, що стара, занедбана, радянська пенітенціарна система остаточно перезавантажиться. Подробиці у сюжеті. 

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