СБУ викрила чотирьох антиукраїнських інтернет-пропагандистів. ВІДЕО

Чотирьох антиукраїнських пропагандистів викрила Служба безпеки України у різних регіонах держави.

Мешканці Київської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей на виконання завдань кураторів з російських спецслужб розміщували в соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники» заклики до масових заворушень до Дня Конституції України.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

