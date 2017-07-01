На Дніпропетровщині офіцера поліції затримали на чималому хабарі. ВІДЕО

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація щодо неправомірних дій працівника Новомосковського відділу поліції.

Начальник одного із секторів пообіцяв 26-річному чоловікові посприяти у вирішенні питання про повернення вилученого автомобіля та уникнення кримінальної відповідальності. Щоправда підтримка посадовця мала свою ціну - 3,5 тисячі доларів.

За матеріалами УДВБ слідчими військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України за викритим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Працівники внутрішньої безпеки поліції, Служби безпеки України та військової прокуратури затримали майора поліції у службовому кабінеті під час передачі коштів.

На теперішній час співробітнику поліції слідчими військової прокуратури оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області