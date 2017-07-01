Чому так небезпечно залишати дітей в машині у спеку? ВІДЕО

Дитина у замкненому автомобілі – це шалена небезпека. Особливо у спеку, коли температура повітря перевалює за тридцять градусів, а салон авто за лічені секунди перетворюється на розжарену пательню. Малеча у зачиненій машині на сонці вже за 15 хвилин може отримати тепловий удар. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO