Чому так небезпечно залишати дітей в машині у спеку? ВІДЕО

Чому так небезпечно залишати дітей в машині у спеку? ВІДЕО

19:30 01.07.2017

Дитина у замкненому автомобілі – це шалена небезпека. Особливо у спеку, коли температура повітря перевалює за тридцять градусів, а салон авто за лічені секунди перетворюється на розжарену пательню. Малеча у зачиненій машині на сонці вже за 15 хвилин може отримати тепловий удар. Подробиці у сюжеті. 

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