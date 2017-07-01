Чому так небезпечно залишати дітей в машині у спеку? ВІДЕО
Чому так небезпечно залишати дітей в машині у спеку? ВІДЕО
Дитина у замкненому автомобілі – це шалена небезпека. Особливо у спеку, коли температура повітря перевалює за тридцять градусів, а салон авто за лічені секунди перетворюється на розжарену пательню. Малеча у зачиненій машині на сонці вже за 15 хвилин може отримати тепловий удар. Подробиці у сюжеті.
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