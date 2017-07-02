Поліція Миколаївщини затримала підозрюваного у низці тяжких злочинів. ВІДЕО

Поліція Миколаївщини затримала підозрюваного у низці тяжких злочинів. ВІДЕО

20:00 02.07.2017

Одного з членів банди, якого торік суд відпустив з-під варти, поліцейськім знов довелось шукати та затримувати.

Розшукуваний переховувався від органів суду та слідства в Чернігівській області. Оперуповноважені відділу кримінальної поліції Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області встановили його місцезнаходження. Чоловіка за узгодженням з органами прокуратури було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше повідомлялося про затримання миколаївськими оперативниками трьох членів банди 18-ти, 23-х та 25-ти років, підозрюваних у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів на території Миколаєва та області.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що організував та очолив злочинну групу найстарший із затриманих – 25-річний мешканець м. Миколаєва. Чоловік  протягом травня – липня 2016 року спільно з двома товаришами - 18-річним миколаївцем та 22-річним мешканцем Івано-Франківщини, вчинили ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України «Розбій», ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», чч.1 та 2 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»  та ч.3 ст. 289 КК України «Незаконні заволодіння транспортним засобом».

За узгодженням з органами прокуратури затриманим було повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В подальшому матеріали кримінального провадження були направлені до суду, де, під час розгляду питання щодо продовження для затриманих строків тримання під вартою, одного з фігурантів справи, 25-річного організатора злочинної групи, було звільнено. Того ж дня злочинець втік з міста та близько півроку переховувався від органів слідства та суду, як в подальшому з’ясувалося, на території Чернігівської області.

Оперуповноважені відділу кримінальної поліції Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, провівши низку заходів, встановили місцезнаходження розшукуваного. В подальшому його було затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до Ізолятору тимчасового тримання ГУНП Миколаївської області.

Заводським районним судом  було задоволено клопотання слідчого про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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