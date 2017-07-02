В Україні активісти ризикують своїм життям. ВІДЕО

В Україні активісти ризикують своїм життям. ВІДЕО

21:30 02.07.2017

Стійкі переконання та тверда громадська позиція. Люди з такими властивостями характеру на вагу золота в будь-якому суспільстві. Втім, сучасні українські реалії диктують інші тенденції – за небайдужість до того, що відбувається навколо, можна ще й власним здоров’ям поплатитися.

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