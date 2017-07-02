У Маріуполі поліція виявила «автомобіль-двійник». ВІДЕО
У Маріуполі поліція виявила «автомобіль-двійник». ВІДЕО
Чергова, планова перевірка документів одного з водіїв завершилася дуже цікавою історією.
Оператор – М.Рябченко
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