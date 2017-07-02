На Харківщині торгували підробленими водійськими посвідченнями. ВІДЕО
На Харківщині торгували підробленими водійськими посвідченнями. ВІДЕО
На Харківщині шахраї підробляли документи державного зразка. На замовлення у домашніх умовах друкували: водійські посвідчення, тех. паспорти на машини, а також виготовляли фіктивні автомобільні номери.
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