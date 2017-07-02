Для педофілів в Україні можуть ввести хімічну кастрацію. ВІДЕО

Для педофілів в Україні можуть ввести хімічну кастрацію. ВІДЕО

20:30 02.07.2017

Не так давно від керівництва Нацполіції Донеччини лунали заклики щодо створення бази даних із персональною інформацією таких злочинців. Аби кожен громадянин нашої держави міг легко перевірити ту чи іншу підозрілу особу. Та на реєстрі В’ячеслав Амброськін вирішив не зупинятись. У текст відповідного законопроекту вже внесені поправки та статті, які вводять поняття «добровільний захід медичного характеру».

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