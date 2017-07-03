Родина з РФ попросила в українських прикордонників надання статусу біженців. ВІДЕО
Родина з РФ попросила в українських прикордонників надання статусу біженців. ВІДЕО
В одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією сім’я росіян попросила статус біженців в Україні.
Під час проходження прикордонного контролю про надання статусу біженців до співробітників Держприкордонслужби України звернулися 32-річний громадянин Росії та його 33-річна дружина, також громадянка Росії. Вони прибули із сусідньої країни пішки з маленькою дитиною.
Громадяни Росії під час бесіди розповіли, що, у зв’язку з політичним переслідуванням, вони були змушені просити статусу біженців. Переслідування росіян почалися після висловлювання чоловіка своєї позиції про зміну влади в РФ. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності, а нині зазнає подальшого переслідування.
Після оформлення відповідних документів сім’ю росіян направили до Державної міграційної служби України.
За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України
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