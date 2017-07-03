У Миколаєві затримано членів вкрай небезпечної озброєної банди. ВІДЕО

У Миколаєві затримано членів вкрай небезпечної озброєної банди. ВІДЕО

15:20 03.07.2017

У понеділок, 03 липня, у Миколаєві на території кафе, розташованому в районі перетину проспекту Центрального та вулиці Шосейної, оперативники спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю управління СБУ в Миколаївській та бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа», спільно зі слідчими Слідчого управлінням Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали озброєне організоване злочинне угрупування.

Сьогодні за вимагання 200 тис грн. від місцевого мешканця під приводом неіснуючого боргу у порядку ст.208 КПК України затримано раніше судимих місцевих мешканців.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст.189 КК України (вимагання поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) та обрання запобіжного заходу.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. У затриманих виявлено зброю, яка буде направлена на дослідження. Також проводиться ряд обшуків.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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