У Києві стався вибух у маршрутці. Є постраждалі. ВІДЕО

Черговий вибух в одній із київських маршруток. Серед пасажирів є тяжко поранені. Про це нам стало відомо з соцмережі Фейсбук. Одна дівчина опублікувала пост, в якому розповіла – на 507 маршруті стався потужний вибух. Щось зірвалося біля сидіння водія.

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Телеканал ЧП.INFO