У Києві стався вибух у маршрутці. Є постраждалі. ВІДЕО
У Києві стався вибух у маршрутці. Є постраждалі. ВІДЕО
Черговий вибух в одній із київських маршруток. Серед пасажирів є тяжко поранені. Про це нам стало відомо з соцмережі Фейсбук. Одна дівчина опублікувала пост, в якому розповіла – на 507 маршруті стався потужний вибух. Щось зірвалося біля сидіння водія.
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https://www.youtube.com/channel/UCvaxu-_RLQZtoJKRrbViuKg
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