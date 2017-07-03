70 відсотків львівського сміття вивезли з міста. ВІДЕО

Майже все львівське сміття вивезли з міста. Залишаэться третина. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації. Станом на ранок 3 липня зі Львова було вивезено 4 тисячі 185 тонн відходів. Все завдяки тому, що вісім міст області згодилися прийняти львівський надлишок. Та на цьому роботу не припинено.

Телеканал ЧП.INFO