У Києві розпочався суд над патрульними поліцейськими. ВІДЕО

Патрульні поліцейські, яких підозрюють у побитті людини вперше дали коментар нашим журналістам. Вони запевняють, - не винні у тому, що сталося у гаражному кооперативі Києва, попри відеозапис з камери спостереження, де чітко видно, як двоє патрульних поліцейський заламують та видаляють відео з телефону чоловіка. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO