У Києві розпочався суд над патрульними поліцейськими. ВІДЕО
У Києві розпочався суд над патрульними поліцейськими. ВІДЕО
Патрульні поліцейські, яких підозрюють у побитті людини вперше дали коментар нашим журналістам. Вони запевняють, - не винні у тому, що сталося у гаражному кооперативі Києва, попри відеозапис з камери спостереження, де чітко видно, як двоє патрульних поліцейський заламують та видаляють відео з телефону чоловіка. Подробиці у сюжеті.
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