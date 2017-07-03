У Сумах поліцейські затримали серійного грабіжника. ВІДЕО

Чоловік прогулювався неподалік Троїцького собору. Раптом йому приглянувсь золотий ланцюжок жінки, яка проходила поруч. Думка про таку легку наживу підкорила його. Зловмисник із силою зірвав прикрасу із шиї перехожої і спробував втекти. Більше дивіться у сюжеті.

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